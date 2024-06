Vicchio, varata la giunta: due donne e due uomini 40enni

Vicchio (Firenze), 19 giugno 2024 - Due donne e due uomini, quarantenni, con competenze ed esperienze maturate in diversi settori. Questo il profilo dei quattro assessori che insieme al sindaco Francesco Tagliaferri compongono la nuova giunta comunale di Vicchio varata stamani. Sono: Marco Gasparrini, Cristina Braschi, Elena Marsili, Emiliano Salsetta. Vicesindaco è Marco Gasparrini, 46 anni, operatore terzo settore e presidente del Consiglio comunale nel precedente mandato, a cui vanno le deleghe a “Sviluppo economico, Cultura, Turismo, Cultura della Memoria”. Seguirà le deleghe a “Transizione digitale, Istruzione, Pari Opportunità, Sport, Abitare, Sanità” l’assessora Cristina Braschi, 49 anni, funzionario pubblica amministrazione. “Diritti alla persona, Associazioni, Politiche sociali, Politiche giovanili” le deleghe di cui si occuperà l’assessora Elena Marsili, 45 anni, operatore terzo settore. All’assessore Emiliano Salsetta, 44 anni, dipendente trasporto pubblico, già presidente della Seconda Commissione consiliare, vanno le deleghe a “Polizia municipale, Protezione civile, Consorzi stradali, Partecipate, Gemellaggi, Frazioni”. Il sindaco Tagliaferri, 28 anni, seguirà direttamente le deleghe a “Bilancio, Rapporti istituzionali, Viabilità e Trasporti, Lavori Pubblici, Urbanistica, Personale, Ambiente e Territorio, Transizione Energetica”. Sottolinea il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri: "Sono veramente soddisfatto della squadra che siamo riusciti a comporre, sia come consiglieri comunali che come assessori. La nomina della Giunta è l'ultimo atto di un ottimo percorso politico, partecipato e trasparente, che ci ha permesso di presentare ai cittadini di Vicchio e del Mugello una squadra di persone competenti e radicate sul territorio, con varie esperienze professionali e formative alle spalle e con il giusto equilibrio tra il rinnovamento e l’esperienza amministrativa. Vicchio e tutto il Mugello hanno bisogno di amministrazioni attente alle esigenze delle persone, soprattutto quelle più fragili, e in grado di garantire partecipazione e ascolto. La nostra squadra saprà dare queste risposte, supportata da chi ha assunto dei ruoli istituzionali ma anche da tantissimi altri e altre, dai candidati non eletti e da tutta la nostra comunità politica”. Maurizio Costanzo