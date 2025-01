Tra Dalla e Daniele metti un’orchestra

Firenze, 11 ottobre 2021 - Due grandi compositori della musica italiana sono protagonisti del concerto che si svolgerà sabato sera alla Fondazione Zeffirelli. "Omaggio a Lucio Dalla e Pino Daniele" è in programma nella Sala della Musica, in piazza San Firenze 5, il 16 ottobre alle 21. Sul podio il Maestro Giuseppe Lanzetta dirige la sua Orchestra da Camera Fiorentina, che eseguirà i successi dei due indimenticabili autori della canzone italiana. Sul palco anche il pianista Fernando Lopez Diaz, che accompagnerà il cantante Mattia Braghero. “4 marzo”, “Attenti a lupo”, “Caruso”, “L’Anno che Verrà”, e ancora “Je so’ Pazzo”, “Quanno chiove”, “Napule è” sono solo alcune delle canzoni memorabili che verranno eseguite nella monumentale sala concerti della Fondazione.

L’appuntamento di sabato è preceduto da un nuovo concerto della rassegna "Il Cherubini alla Fondazione Zeffirelli", realizzata in collaborazione con il Conservatorio di Firenze. Dunque, giovedì 14 alle 19, nella Sala della Musica si esibiranno tre giovani voci: i soprani Mariia Kokareva ed Eleonora Ronconi, il mezzosoprano Barbara Marunti, il basso Alexis Marsepoil, tutti accompagnati al piano dal Maestro Gianni Fabbrini. La serata, dal titolo “Una voce poco fa #3”, è un omaggio alla produzione lirica di Zeffirelli, con un repertorio di lirico dal ‘700 al ‘900.

Per chi avesse voglia di scoprire i mestieri dello spettacolo, giovedì 14 ottobre alle 14,30 è in programma l’incontro con il Maestro Massimo Luconi, che introdurrà i fondamentali delle professioni performative, dalla regia all’interpretazione, dalla scenografia al costume (partecipazione è gratuita). Per tutti gli eventi è richiesta la prenotazione all’indirizzo mail [email protected], oppure al tel. 055 281038.