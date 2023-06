Firenze, un mese di incontri al Museo Galileo su donne e scienza

Firenze, 6 giugno 2023 - Il Museo Galileo dedica il mese di giugno alle donne nella scienza: si parte il 6 giugno domani con il monologo teatrale di Gabriella Greison “Quantum women. Le scienziate della meccanica quantistica”.

Il programma continua con la presentazione del libro “Profili di donne sulla Luna” di Natacha Fabbri (7 giugno) e prosegue con il secondo ciclo di incontri “I martedì del Museo Galileo” intitolato “Protagoniste della scienza” (13, 20 e 27 giugno). Inoltre, per tutto il mese, sarà esposta la scultura scenografica in video-proiezione “Nello studio” di Stella Battaglia. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e si terranno presso la sede del Museo in piazza dei Giudici 1 (Firenze).

È richiesta la prenotazione per i tre incontri del ciclo “Protagoniste della scienza” ([email protected], 055 265311) e per “Quantum women” ([email protected]). Al centro della programmazione gli incontri “I martedì del Museo Galileo”, dal taglio divulgativo e destinati al vasto pubblico.

Dialogando idealmente con la collezione del Museo Galileo, saranno presentate le più recenti ricerche condotte presso gli osservatori astrofisici di Firenze e Napoli e le importanti sfide economiche da affrontare nel percorso che ci sta portando a diventare “abitanti” del cielo.

Particolare attenzione sarà dedicata al proficuo connubio di robotica e natura che sta consentendo di acquisire nuove informazioni sugli organismi naturali e sul nostro pianeta. “Il Museo Galileo – ha dichiarato Natacha Fabbri, curatrice del ciclo di incontri – ha intrapreso una serie di attività di ricerca e di divulgazione con l‘intento di valorizzare il contributo che le donne hanno apportato alla ricerca scientifica dal Rinascimento ai nostri giorni.

Al dibattito contemporaneo sono dedicati i tre incontri “Protagoniste della scienza”, che vedono la partecipazione di ricercatrici di fama internazionale e direttrici di alcuni dei maggiori centri europei nell’ambito dell’astrofisica, della micro-biorobotica e della space economy”.

Il ciclo "I martedì del Museo Galileo", dal titolo “Protagoniste della scienza”, inizia martedì 13 giugno, alle ore 18, con un dialogo a due voci tra Sofia Randich (direttrice dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri) e Marcella Marconi (direttrice dell’Osservatorio Astrofisico di Capodimonte) sul tema Dalle calcolatrici/catalogatrici di Harvard alle astrofisiche di oggi. Prime direttrici donne dei loro rispettivi osservatori, presenteranno le proprie ricerche, le sfide per il futuro e le opportunità per le ricercatrici di domani, in un settore in cui le donne sono state per molti secoli relegate a mansioni di supporto con il ruolo di mere “calcolatrici”. Maurizio Costanzo