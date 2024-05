Firenze, scappano alla fermata della tramvia: trovati con droga, soldi e non solo

Firenze, 7 maggio 2024 - Lunedì sera i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze mentre transitavano in piazza Paolo Uccello, intersezione con il ponte della tramvia che si collega con il parco delle Cascine, hanno notato tre giovani che alla vista dei militari si sono dati alla fuga. I militari, insospettiti li hanno raggiunti bloccandone due. I successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire sulla loro persona una dose di cocaina, 4 blister contenenti 62 pasticche di “pregabalin”, la somma di 340 euro. I carabinieri, intuito che i due potessero nascondere altro, hanno approfondito il controllo presso il loro domicilio dove oltre a rinvenire 700 grammi hashish – suddiviso in 7 panetti da 100 grammi – e 4.700 euro in contanti, hanno trovato anche materiale di vario genere come 41 cellulari, 4 pc, 4 tablet, 2 cuffie, 1 console, 1 monopattino, uno strumento a fiato, un cofanetto contenente profumi, 2 borselli Luis Vuitton, 50 cappellini e 7 bandane con scritta Italia. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre per i due algerini, di 34 e 36 anni sono scattate le manette per l’ipotesi del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.