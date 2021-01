Roma, 6 gennaio 2020 - Mossa a sorpresa del tecnico Cesare Prandelli che schiera Martinez Quarta in difesa nella sfida della Fiorentina all'Olimpico contro la Lazio (fischio d'inizio alle 15) in un'Epifania alla quale i viola chiedono almeno un punto. In realtà, la squadra di Cesare Prandelli deve chiedere soprattutto a sé stessa una continuità di gioco e di risultati positivi che al momento sembra lontana.

Dunque, fuori Milenkovic e sugli esterni rientra Biraghi (a sinistra) e tocca ancora a Venuti (a destra). a centrocampo ancora fuori Pulgar e spazio a Bonaventura. A fare il regista sarà Amrabat, visto che ancjhe Borja Valero parte dalla panchina. In attacco la coppia Ribéry-Vlahovic.

Fiorentina, Prandelli: "La squadra ha scacciato le paure e sa cosa deve fare"

Il trionfo in casa della Juve è un diamante incastonato in un andamento complessivamente mediocre (compreso il pareggio in casa con il Bologna di domenica scorsa) che vede i gigliati in una posizione di classifica non drammatica, ma certo scomoda. Prandelli è sicuro che la squadra abbia superato le sue paure, ma occorrono altre gare come quella di Torino per dimostrarlo.

Fiorentina doppia sfida: alla Lazio e alla paura

Di fronte, però, c'è una Lazio arrabbiata e affamata, che vuole vincere per ridare fiato alle proprie ambizioni europee. Tra i biancazzurri era in forse il bomber Immobile che invece ci sarà (brutto cliente per la difesa viola), accanto a Caicedo, uno degli obiettivi di mercato dei viola per l'attacco.

Formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2):Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Igor, Pezzella, Quarta; Venuti, Bonaventura, Castrovilli, Amrabat, Biraghi; Ribéry, Vlahovic. Allenatore: Cesare Prandelli

Arbitro: Abisso di Palermo