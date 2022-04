Fiorentina-Venezia 1-0: Torreira, un gol che profuma di Europa

Firenze, 16 aprile 2022 - Una Fiorentina straripante annichilisce il Venezia nel primo tempo e nei primi minuti della ripresa, ma ha il demerito di segnare solo un gol e di non chiudere la gara. I gigliati arrivano addirittura a rischiare il pari nel finale contro una squadra oggettivamente modesta. Un successo prezioso, siglato dal gol di Torreira in mischia, che lancia i viola sempre più in orbita europea. E mercoledì c'è la semifinale di ritorno di Coppa Italia in casa della Juve. Nota stonata e preoccupante è l'infortunio a un ginocchio per Castrovilli.

LA CRONACA

Primo tempo - Fiorentina per l'Europa, Venezia per la salvezza: viola e lagunari sono in campo per conquistare punti pesanti. Nuova chance per lo sbloccato Ikoné e conferma per Cabral al centro dell'attacco: queste le scelte del tecnico viola Vincenzo Italiano. Gonzalez è il terzo nel tridente. A centrocampo Torreira torna in regia,con Castrovilli e Maleh che lo affiancano. In difesa, recuperato Odriozola, ma lo spagnolo parte dalla panchina e gioca Venuti.

Avvio in attacco della Fiorentina che cerca di imprimere un ritmo sostenuto alla gara. Al 7', assist di tacco di Ikoné per Cabral che si gira, tira, ma la mira è troppo alta. Al 10' ancora Ikoné si libera di due avversari, si fa 50 metri di campo, poi viene fermato.

Ikoné è scatenato e dopo uno scambio con Torreira coglie in pieno il palo al 16'. Sulla prosecuzione dell'azione, Gonzalez devia sotto porta, il portiere veneto para. Al 21' Cabral lanciato a rete si fa respingere il tiro dal portiere: grossa occasione sfumata per i viola.

Al 23' ancora Cabral protagonista: servito da Castrovilli fa una rovesciata in area: troppo alta.

Viola in vantaggio alla mezz'ora: Torreira risolve una mischia in area. I viola dominano, la partita è un monologo gigliato. Il 2-0 però non arriva e tenere la gara aperta può essere rischioso. Al 44' bel cross di Gonzalez per Castrovilli, colpo di testa parato.

Secondo tempo - Nessun cambio tra i viola che ripartono all'attacco. Anche nella ripresa i gigliati controllano la gara e cercano il 2-0, ma tendono a "piacersi" troppo e non chiudono il match. Italiano toglie Ikoné (un po' appannato nella ripresa) e Maleh per Sottil e Duncan

Al 32' infortunio per Castrovilli che si accascia al suolo dopo aver messo male la gamba. Sembra un bruitto trauma al ginocchio, gli accertamenti diagnostici diranno di più, le prime sensazioni sono preoccupanti..Entra Amrabat. Al 35' palo del Venezia su una mischia in area viola, dopo una carambola. Adesso i viola sono stanchi e il Venezia ci prova. Così, secondo una vecchia regola del calcio, dopo aver dominato senza chiudere il conto i gigliati rischiano e soffrono nel finale. I lagunari, però, attaccano in modo disordinato e non hanno la forza per arrivare al pareggio. La rincorsa viola per l'Europa continua.

Formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, (32' st Amrabat) Torreira, Maleh (22' st Duncan); Gonzalez, Cabral (41' st Piatek), Ikoné (22' st Sottil). Allenatore: Italiano

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Tessman (11' st Aramu); Okereke, Henry, Johnsen (1' st Kiyine). Allenatore: Zanetti

Arbitro: Abisso di Palermo

Reti: 30' pt Torreira

Note: ammoniti Haps; Okereke, Kiyine, Sottil, Duncan, Peretz, Torreira, Venuti