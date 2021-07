Moena (Trento), 30 luglio 2021 - Si chiude con l'amichevole contro la Virtus Verona (Serie C) il ritoro della Fiorentina a Moena. In realtà i viola si alleneranno anche domattina (31 luglio) prima di tornare a Firenze. L'amichevole di oggi darà a mister Italiano l'opportunità di vedere in azione i giocatori che ieri non hanno disputato l'amichevole contro il Levico Terme, con l'eccezione di Bianco: il giovane regista (che ha bene impressionato ieri) fa il bis e gioca anche oggi.

La cronaca

Secondo tempo

I viola ripartono in attacco anche nella ripresa. La manovra resta poco fluida, ma al 6 Saponara trova lo spunto giusto e insacca il 2-0.

Al 10' Vlahovic (marcatissimo) conquista palla e impegna Sibi con un gran tiro.

Al 22' il tris: corner di Biraghi, stacco imperioso di testa di Milenkovic ed è il 3-0.

Primo tempo

C'è curiosità nel vedere questa Virtus Verona che appare sino dai primi minuti avversario più attrezzato del Levico Terme. Italiano schierauna formazione con molti titolari, ma anche giovani come Bianco e Munteanu.

All'11' si accendono i viola: bella palla di Biraghi per Bonaventura che si inserisce e colpisce il palo. La palla carambola sul portiere Sibi e va dentro.

Al 14' reagisce la Virtus Verona con Metlikac che impegna Dragowski.

Al 18' viola vicini al raddoppio: ancora cross di Biraghi, colpo di testa in tuffo di Saponara, para Sibi.

La manovra viola ancora non è fluida, meglio a sinistra dove c'è un Biraghi in palla, più faticoso sulla destra dove Munteanu e Venuti appaiono indietro.

Formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Bianco, Maleh; Saponara, Vlahovic, Munteanu. Allenatore: Italiano

VIRTUS VERONA: Sibi, Daffara, Faedo, Pinto, Zugaro, Metlika, Lonardi, Amadio, Danti, De Rigo, Arma. Allenatore: Fesco

Arbitro: Di Renzo di Bolzano

Reti: 11' pt Sibi (autogol); 6' st Saponara