Firenze, 16 novembre 2019 - Finisce 5-1 l'amichevole fra Fiorentina e Virtus Entella. La prima settimana della pausa per le nazionali si chiude con un test positivo per la squadra di Vincenzo Montella. La nota più interessante in casa viola è sicuramente la vivacità di Ribery, pronto a riprendersi una maglia da titolare contro l'Hellas Verona dopo la pausa "forzata" per la squalifica di tre turni.

Di Ghezzal (doppietta), Benassi, Boateng e Lirola le reti della Fiorentina, vista con un 3-5-2 classico. A centrocampo, con le squalifiche di Castrovilli e Pulgar che incombono in vista del match del Bentegodi, sono stati provati Cristoforo, Zurkowski e Benassi.

LA CRONACA

Partita sbloccata dopo quattro minuti dal sinistro di Ghezzal, prima però fa tutto Ribery che ruba palla a Coppolaro e poi serve l'assist vincente all'algerino. La Fiorentina fa le prove in vista della ripresa del campionato, soprattutto a centrocampo dove ci sono Cristoforo nel ruolo di regista e Zurkovski e Benassi (entrambi candidati a una maglia da titolare contro l'Hellas Verona) come intermedi.

Fa bene sugli esterni la Fiorentina, con Ghezzal a destra molto propositivo. Ribery si abbassa molto e cuce un po' tutto il gioco. Al 20' il raddoppio, con Benassi che spunta in spaccata sul secondo palo e riesce a validare l'assist di Boateng. Tris servito al 34' con Boateng, ben servito da Venuti dentro l'area: tocco stile calcetto con la punta del ghanese e palla in rete, non senza la compartecipazione di Borra.

Nella ripresa Montella concede spazio a Lirola e Vlahovic (out Dalbert e Boateng) e osserva interessato l'ottimo rientro di Ribery, imprendibile per la difesa ligure. Il recupero del francese dopo tre giornate di squalifica è determinante per il gioco dei viola. In questo senso, dopo il 4-0 firmato di nuovo da Ghezzal, è emblematica l'azione del 5-0, con Ribery che si fa trovare fra le linee e regala un cioccolatino in profondità a Lirola che si inserisce bene e fa 5-0. Montella svuota la panchina, inserendo anche i giovani. L'Entella trova il gol del 5-1 all'84' con De Luca. In recupero il palo colpito da Vlahovic.

"Oggi ho avuto buone indicazioni, soprattutto l'intensità del primo tempo è stata diversa come accade spesso in queste partite - dice l'allenatore viola Vincenzo Montella - I ragazzi hanno affrontato con serietà la gara, sono soddisfatto di come si sono allenati, credo che sia stata una discreta partita soprattutto nella prima ora di gioco, poi il ritmo si è un po' abbassato come normale che sia".

IL TABELLINO



Fiorentina 5

Virtus Entella 1



FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Venuti (78' Fiorini), Rasmussen (90' Kukovec), Ceccherini (90' Chiti); Ghezzal (86' Dutu), Benassi (60' Eysseric), Cristoforo (78' Pierozzi N.), Zurkowski (86' Simonti), Dalbert (1'st Lirola); Ribery (78' Thereau), Boateng (46' Vlahovic). Allenatore: Montella.

VIRTUS ENTELLA (3-1-4-2): Borra; Chiosa, Coppolaro, Sernicola; Adorjan; Settembrini, Toscano, Coulibaly, Crialese; De Luca, Morra. Allenatore: Boscaglia.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Marcatori: 4' Ghezzal, 20' Benassi, 34' Boateng, 65' Ghezzal, 73' Lirola, 85' De Luca.

