Firenze, 18 dicembre 2019 - Il servizio di car sharing Car2Go lascia Firenze: è la stessa azienda del noto marchio, diventata ShareNow dopo la fusione con Drive Now, a comunicare ai fiorentini sul proprio sito la decisione. Firenze, come un altro paio di città in Europa, "Non è redditizia", si legge nel lungo comunicato in cui vengono ringraziati i clienti che fin qui hanno usufruito del servizio.

Car2Go lascerà Firenze il 29 febbraio 2020. "La decisione di sospendere l’attività a Firenze fa parte di un consolidamento più ampio, che include anche i mercati di Bruxelles e Londra. Queste tre città, non si sono dimostrate redditizie e non hanno mostrato un chiaro percorso di sviluppo in questa direzione", sono le parole di ShareNow.

E ancora: "È stato necessario affrontare la dura realtà per cui, nonostante gli sforzi e gli investimenti fatti durante gli ultimi cinque anni, non siamo riusciti a convincere abbastanza persone ad usare il nostro servizio". Car2Go ha oltre duemila vetture in Italia. Oltre a Firenze, opera anche a Milano, Roma e Torino.

Recentemente era avvenuta la fusione tra Car2Go e Drive Now, dando appunto vita a Share Now, un colosso del car sharing con la missione di insidiare il primato di Uber negli spostamenti cittadini con l'auto.