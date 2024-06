La Pergola porta l'arte in strada: poesia e performance nel cuore di Firenze

Firenze, 8 giugno 2024 – Il teatro la Pergola torna oggi “in piazza” con una serie di iniziative realizzate in collaborazione con il Théâtre de la Ville di Parigi. Deambulazioni e consultazioni poetiche, lezioni e performance di metodo mimico e il reading di Romanzo da spiaggia di Alessandro Raveggi animeranno sabato 8 giugno 2024, dalle 17 alle 20, le strade della città.

L' appuntamento "La Pergola in Piazza” coincide con Planetaria, la manifestazione su ambiente e clima ideata da Stefano Accorsi e Filippo Gentili che per tre giorni si svolge proprio alla Pergola. Dalle 16 alle 17, nel Saloncino ‘Paolo Poli’, Dorcy Rugamba e Vincent Mambachaka saranno protagonisti di un talk su quanto la sfida climatica sia una crisi non solo ambientale, ma anche di immaginazione. Si racconterà come l’arte e la comunicazione sono fondamentali per ricostruire la speranza in un futuro migliore e rendere più efficace la trasformazione ecologica in atto. Ingresso libero con prenotazione online sul sito planetariafestival.it.

Per questo, il tema centrale è l’acqua e uno dei tre luoghi in cui si svolgeranno le iniziative è Arnoboat, il battello green che parte dal pontile del Lungarno Diaz, vicino a piazza Mentana, e porta fiorentini e turisti alla scoperta della città vista fiume.

Questii principali appuntamenti in programma:

Deambulazioni poetiche in via della Pegola

Nello spazio antistante al Teatro della Pergola dalle 17 alle 20, in sincronia con gli eventi di Planetaria, alcuni attori danno vita alle Deambulazioni poetiche: attenderanno “al varco” le persone in uscita dal teatro per recitare loro poesie in tema con l’acqua, il fiume e le fontane; e magari invitarle a procedere verso il secondo luogo.

Consultazioni poetiche e musicali nel Chiostro dell'ex monastero di Santa Maria degli Angeli

Nel Chiostro dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli, in collaborazione con l’Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, sezione di Firenze, all’ingresso su via degli Alfani, all’ombra della Rotonda Brunelleschi, le persone saranno accolte dalle 17 alle 20 dalle Consultazioni poetiche e musicali. All’interno del Chiostro il Centro di avviamento all'espressione del Teatro della Toscana terrà, dalle 17.30 alle 18.15, lezioni aperte di metodo mimico e, dalle 18.30 alle 19, una performance. Negli intervalli – tra le 17 e le 17.30, tra le 18.15 e le 18.30, tra le 19.40 e le 20 – si giocherà a Ping pong poesia, e gli spettatori saranno invitati a provare la recitazione unita al gioco della racchetta. Dalle 19.20 alle 19.40 il reading di Romanzo da spiaggia, progetto di racconto del fiume Arno creato nel 2016 dallo scrittore Alessandro Raveggi e dal fotografo Francesco Natali. Racconto d’appendice delle vite e degli amori sull’Arno, come in un romanzo feuilleton a puntate. Per tutto il pomeriggio saranno in mostra alcuni degli scatti di Natali.

Consultazioni poetiche acquatiche a bordo di Arnoboat

Terzo luogo sarà l’Arno, grazie alla collaborazione con il team di Arnoboat. La mini crociera sotto i ponti di Firenze delle 17.30 – 18.30 sarà caratterizzata dalla possibilità di effettuare delle Consultazioni poetiche acquatiche sul lento tragitto del fiume (previsto un collegamento in diretta con Parigi). Imbarco sul Lungarno Diaz, all’altezza di Piazza Mentana, biglietto acquistabile sul sito www.arnoboat.com selezionando “Crociera turistica sul fiume Arno con commento”. Questi i prezzi: adulti (età 13-89 anni) 25 euro; senior (età 90-99 anni) e residenti a Firenze fino a 65 anni 19 euro; bambini (età 6-12 anni) e residenti a Firenze con più di 65 anni euro 15. Ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni.