Viabilità, il Comitato ingrana una nuova marcia

A soli tre mesi dall’avvio del suo impegno, il Comitato viabilità Impruneta cambia presidente e ingrana una nuova marcia. Alessandra Donadi prende il ruolo finora svolto da Sergio Sbrocchi alla guida del gruppo di cittadini e negozianti nato per dire la propria sulla pedonalizzazione di piazza Buondelmonti e la conseguente rivoluzione del traffico nel cuore del capoluogo. Appena entrata "in carica" ha fatto ripartire una battaglia soprattutto attraverso i social per denunciare quei cambiamenti che, secondo il comitato, non funzionano, o almeno non stanno portando i frutti sperati dall’amministrazione, ossia la fine della lotta selvaggia, una viabilità più sicura e una rivitalizzazione della piazza simbolo di Impruneta.

Secondo Alessandra Donadi non è affatto così: "Le strade non sono sicure, ci sono percorsi diventati pericolosi e il centro storico sta morendo. Così non può andare avanti! Dobbiamo fare qualcosa per migliorare la nostra città, per i cittadini, per i commercianti e per valorizzare tutto ciò che l’Impruneta ha da offrire. L’Impruneta è viva, facciamola splendere". Si appella all’energia vissuta durante le recenti Festa dell’Uva e la fiera di San Luca: energia tutta imprunetina e da valorizzare. "Abbiamo una piazza quasi pedonale ma non la stiamo sfruttando come si deve" ribattezzandola da "Buondelmonti" a "piazza di pali e catene". "Dobbiamo rendere il nostro paese più accogliente per noi e per i turisti e insieme possiamo fare la differenza". Invita altri cittadini, commercianti e artigiani ad aderire al comitato (solo nella prima assemblea di luglio aveva superato le 150 sottoscrizioni) e a inviare le proprie segnalazioni di disagi via mail o via social.

Manuela Plastina