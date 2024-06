Viabilità, asfaltature e interventi. Animi divisi per il nuovo centro

Proseguono i lavori nelle strade di Impruneta e ancora una volta riguardano il cuore del capoluogo. Gli ultimi cantieri si concentrano su due importanti tratti di marciapiedi, uno in via Luca della Robbia: viene riasfaltato un tratto di circa 200 metri del percorso pedonale con l’obiettivo di garantire una superficie sicura e agevole per chi passa a piedi.

L’altro riguarda la centralissima via Mazzini, dove sono stati eseguiti lavori di riparazione delle buche presenti sul marciapiede. In entrambi i casi, spiega l’amministrazione, i cantieri rientrano in una strategia di miglioramento delle infrastrutture urbane del Comune, per una fruizione ottimale da parte dei residenti e dei visitatori. "Continua il nostro impegno nel perseguire una costante e attenta manutenzione del territorio e una migliore qualità della vita per la comunità locale" sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Marco Canuti.

Continua dunque l’impegno nei confronti della parte storica e più simbolica del capoluogo, dopo la recente pedonalizzazione con rivoluzione della viabilità che ancora continuare a dividere gli animi, tra chi loda la liberazione di piazza Buondelmonti dalle auto e dal parcheggio selvaggio e chi invece critica lo svuotamento del centro che sarebbe stato causato da questa scelta.

Nei negozi Gelatilandia e Ottica Vale e durante alcune date del mercato settimanale, è andata avanti la raccolta firme per chiedere all’amministrazione comunale un ripensamento almeno parziale sul nuovo sistema di parcheggi e sul senso unico per le vie del centro. Tra polemiche e scambi di accuse – come le presunte offese di un assessore contro i commercianti, totalmente negate dal sindaco – la sottoscrizione va avanti per cercare di modificare quei "senso unico e nuovi parcheggi che creano problemi al paese e al suo tessuto socio-economico. In campagna elettorale si parlava di "sperimentazione", invece è stata portata avanti senza neanche un percorso partecipativo".