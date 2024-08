Via Aleardi, riqualificazione a singhiozzo: "Piantati nuovi alberi, sono già secchi"

Giardini di via Aleardi, piantati gli alberi secchi. I lavori per la semipedonalizzazione ormai sono arrivati agli ultimi sgoccioli, ma non mancano i problemi che i cittadini segnalano quotidianamente. L’ultima ‘informativa’ degli scandiccesi in servizio permanente effettivo sui cantieri nonostante il caldo, è arrivata ieri, quando sono stati piantati degli alberelli completamente secchi. Erano lì da giorni, raccontano i residenti della zona, riarsi nei loro vasi di plastica, evidentemente da buttare. Ieri sono stati piantati a terra, nelle aiuole del giardino, ed è partito il tam tam delle segnalazioni al nostro giornale e anche delle ‘socializzazioni’ nei gruppi tematici della città. Gli uffici del Comune, fanno sapere dall’amministrazione, già nei giorni scorsi, avevano suggerito alla ditta di innestare le piante a fine estate.

Il risultato di questa messa a dimora in mezzo al solleone di alberi ingialliti è stato la richiesta alla direzione dei lavori di rimuovere gli alberi per procedere in autunno con le nuove piantumazioni. Peraltro, sempre secondo il comune in quel punto non sarebbero state previste alberature ma solo zone a verde. Per queste zone a verde i problemi sono stati numerosi. Dopo le elezioni la sindaca ha dato un nuovo impulso per far ripartire gli interventi, ma si arriva a conclusione con due anni di ritardi. I lavori sono cominciati a fine settembre 2022. Sarebbero dovuti durare fino a novembre 2023. Ancora non c’è una data fissata per il taglio del nastro, anche se settembre pare essere una previsione piuttosto reale. Di certo neanche il fattore ‘elezioni’ ha accelerato i tempi.

Il giardino di piazza della Repubblica, che era chiuso dal dicembre 2022, è almeno recuperato. Al suo interno campeggia la giostra alta circa otto metri, con scivoli e salite, e una struttura a castello che però si differenzia da quelle che si trovano in altre aree giochi cittadine proprio per segnare l’importanza di questo spazio verde. Il piano per il completamento della passeggiata lungo l’asse cittadino e la riqualificazione integrale del giardino di piazza Repubblica doveva costare 2.041.445,98 euro da quadro economico; ma vedremo se alla fine di tutto questo aumento dei tempi di realizzazione determinerà anche un aggravio dei costi.

Fabrizio Morviducci