Via Aleardi di nuovo sotto i ferri. Il manto stradale è da rifare

Il manto stradale della nuova semipedonalizzazione è già da riparare. E così tra ieri e oggi gli operai sono tornati al lavoro in via Aleardi per rimettere a posto questo pezzo di asfalto aperto al traffico da poche settimane. Con un’ordinanza comunale, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità per permettere l’esecuzione proprio di questi lavori. Siamo all’intersezione tra piazza della repubblica e via Aleardi, proprio nel cuore della riqualificazione dell’asse De Amicis – Aleardi Piazza della Repubblica. È fissato il divieto di transito sull’intera via Giusti ai veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, e su piazza della Repubblica, oltre a via Aleardi e via Zanella sulla quale è stato istituito anche il divieto di sosta sulle 24 ore. La riqualificazione, ancora però da inaugurare, comprende anche elementi di arredo urbano, che hanno lo scopo di favorire la condivisione dello spazio pubblico: questo sarà anche luogo di informazione mediante il posizionamento di totem e di hotpoint wifi. I lavori sono quasi ultimati, restano l’asfaltatura dell’ultimo tratto e la sistemazione delle aree a verde prima di tagliare il nastro e puntare all’obiettivo vero di tutto l’intervento.