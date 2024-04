Verso le elezioni. Il picnic con Sereni

Continua la campagna elettorale ‘agreste’ di Claudia Sereni. Che dopo aver postato nel giorno di Pasqua la passeggiata per la pace verso San Zanobi, ieri ha convocato i suoi elettori all’Acciaiolo per un pic nic con coperte a quadri d’ordinanza e ceste con le vivande. "Un pomeriggio insieme al parco del castello dell’Acciaiolo – si legge nell’invito – per ritrovarci e ripartire al meglio per la stagione che ci aspetta". In attesa di capire quali saranno le mosse dei suoi avversari, la candidata del Pd è ancora alle prese con la quadra sulla coalizione e sulle liste che la sosterranno nelle elezioni