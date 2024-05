Verso le elezioni. Gli incontri dei candidati

Tappa ripolese, oggi, per l’onorevole Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati che, alle 18, sarà in piazza Peruzzi, ad Antella, nel locale Bangerang. Durante l’incontro saranno approfonditi alcuni temi politici sostenuti dalla lista Stati Uniti d’Europa in vista delle prossime europee. All’iniziativa saranno presenti anche Francesco Casini, coordinatore metropolitano di Italia Viva e i candidati della lista "Bagno a Ripoli al centro". In chiave amministrative invece, questa mattina dalle 9,30, Sinistra e Ambiente per Bagno a Ripoli, che sostiene la candidatura a sindaco di Francesco Pignotti, promuove un appuntamento dalle 9,30 ai giardini in via Bikila a Grassina (nei pressi della Casa del popolo) per una pulizia dell’area giochi e dell’area circostante. Chi vorrà partecipare dovrà portare solo un paio di guanti mentre gli organizzatori forniranno sacchi e pinze per la raccolta rifiuti.