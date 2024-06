Verso il voto, le mosse in extremis. La corsa a sindaco s’infiamma

Dopo l’appoggio in extremis del Movimento 5 Stelle, Maria Arena, sostenuta da Partito Democratico, Futura, Calenzano in Movimento, incassa anche quello dei precedenti primi cittadini di Calenzano. Ad eccezione di Giuseppe Carovani, ovviamente, anche lui candidato sindaco nella tornata elettorale del prossimo fine settimana. Gli appelli al voto pro-Arena arrivano, in particolare, da Mauro Martini che ha guidato Calenzano dal 1985 al 1990, Riccardo Gori (1990 -1995), Alessio Biagioli (2009-2019) e Riccardo Prestini in carica dal 2019 ad oggi. Nei loro inviti al voto i quattro ex sindaci rivendicano "un percorso di continuità nella buona amministrazione della città", ma anche la novità di un primo sindaco donna. Intanto un’altra donna candidata, Federica Brunori di Italia Viva, spara a zero proprio sull’appoggio ad Arena dei 5Stelle, pur senza specifica lista: "Credere ai miei interlocutori e quindi penso che Pd e M5S siano davvero d’accordo su una visione di città: il No a tutto. Una visione lontanissima dalla nostra – dice -. Siamo ancora più convinti della strada che noi abbiamo intrapreso. Faccio un appello a tutti coloro che, vicini al Pd, si sentono per l’ennesima volta traditi dalla loro comunità nel nome del populismo. Insieme potremo percorrere una nuova ed entusiasmante strada fatta di rispetto e amore per la nostra città".

Nello schieramento del centrodestra, Daniele Baratti, sostenuto da Lega-Forza Italia e da Fratelli d’Italia, ha ricevuto la visita e l’appoggio dell’onorevole Tiziana Nisini che ha espresso l’auspicio che si possa portare "il buon governo del centrodestra anche a Calenzano".

Questa amministrazione, ha aggiunto Baratti, "ha trascurato temi fondamentali come la sicurezza e il decoro urbano. È tempo di dare a Calenzano una guida che possa affrontare questi problemi con serietà e competenza, restituendo ai cittadini la tranquillità e la bellezza che meritano". Giuseppe Carovani, l’ex sindaco sostenuto da Sinistra per Calenzano, Per la mia città e Calenzano Democratica, terminerà venerdì alle 21,15 con un comizio pubblico nella terrazza accanto al palazzo comunale, il suo lungo percorso verso le elezioni: iniziato nel settembre 2023, ha registrato oltre 40 incontri e confronti. Obiettivo dichiarato dei tre candidati contro Arena quello di arrivare al ballottaggio, ipotesi decisamente plausibile.