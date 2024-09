Un viaggio nella natura. Attraverso l’obiettivo

’E fu sera e fu mattina’, un viaggio visivo nei luoghi più remoti e affascinanti del pianeta, attraverso l’obiettivo una macchina fotografica. È la mostra di scatti di Valter Bernardeschi, fotografo toscano, promossa dal Museo Geo Bruschi, l’Associazione Fotografi del Levante Fiorentino e l’Associazione culturale Kairos. La mostra, frutto di un progetto di Giovanni Passaniti con Muse, sarà aperta al pubblico da oggi al 7 gennaio 2025 nelle Sale Fabiani a Palazzo Medici Riccardi. Ingresso dalle 9 alle 19, chiuso il mercoledì.

Partendo dalle parole di Papa Francesco nella Lettera Enciclica ’Laudato Sì’ Bernardeschi elabora una sua personalissima riflessione sul rapporto tra l’uomo e la natura, esplorando temi come la creazione, la trasformazione e la bellezza eterna del mondo naturale. Gli scatti del fotografo catturano l’essenza della vita sulla terra, invitando i visitatori a riflettere sul loro rapporto con l’ambiente e a riscoprire la sua meraviglia ed il suo mistero. Ogni immagine racconta una storia, svelando la maestosità e la vulnerabilità della natura in tutta la sua complessità. Tra le opere esposte, spiccano immagini di paesaggi incontaminati, dove la luce gioca un ruolo fondamentale nel definire le forme e i colori. I visitatori potranno ammirare l’imponenza di un orso grizzly intento a pescare salmone in un fiume del nord America, simbolo di forza e perseveranza, ma anche di un equilibrio naturale sempre più minacciato. E ancora un’aquila dalla coda bianca che plana maestosamente su un mare cristallino, con il cielo e l’acqua che si fondono in un gioco di riflessi che esalta l’armonia del creato. Le immagini di Bernardeschi non si limitano a celebrare la bellezza estetica della natura, ma invitano ad una riflessione profonda sul ruolo dell’essere umano all’interno di questo ecosistema. La mostra sarà accompagnata da un catalogo edito da Edifir-Edizioni Firenze, che offrirà un approfondimento sulle opere esposte e sul percorso artistico di Bernardeschi.

Inoltre, sarà la prima tappa di un percorso espositivo itinerante che toccherà vari comuni della città, condividendo questo progetto con un pubblico sempre più vasto.