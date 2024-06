Tra sabbia e lavanda. Il racconto delle vacanze con le foto dei nostri lettori

Il maltempo continua a imperversare sulla Toscana, con tante piogge, molte nuvole e anche un po’ di fresco. Il meteo, però, non scoraggia le nostre lettrici e lettori a inviarci le foto scattate nei giorni scorsi durante le loro vacanze al mare, in montagna o nelle località che più preferiscono. Lo hanno fatto Gabriele e Dorina, in vacanza a San Vincenzo, mentre prendevano il sole a bordo piscina. Il mare è la scelta di altri nostri lettori, come Stefano Battistini e il suo amico a quattro zampe Giotto, ritratti mentre si rilassano su un’altalena sul bagnasciuga della spiaggia del Puntone a Scarlino, in provincia di Grosseto. Con i piedi nella sabbia e col costume anche il Gruppo Unitre di Città di Castello (Perugia), che ha fatto un bel viaggio verso Sud per arrivare nel luogo dello scatto, in una splendida località della Calabria. Cornice particolare, invece, per Isabella Bartolini, immersa nel viola dei fiori di lavanda di Saint-Paulet-de-Caisson, vicino ad Avignone, nella Provenza occitana.

Anche voi siete circondati da sole, relax e divertimento? Mandateci i selfie e le foto delle vostre vacanze e li pubblicheremo in queste pagine dell’Estate. Potete inviarli al numero whatsapp 331 6121321 oppure all’indirizzo email [email protected] Li aspettiamo!