Tour nei rioni, la giunta si presenta. Sereni: "Governiamo insieme"

Si è concluso il primo ciclo di incontri di ’Giunta in città’. Ma l’amministrazione sta già pensando a una seconda tornata di serate, probabilmente in estate. L’iniziativa itinerante con appuntamenti nelle varie zone del territorio di Scandicci, è stata voluta dalla sindaca Claudia Sereni (nella foto) per presentare la giunta ai cittadini. In tutto sei incontri che si sono tenuti a San Giusto-Le Bagnese, Casellina, Vingone, San Vincenzo a Torri, San Colombano e Badia a Settimo.

"Questi incontri di conoscenza reciproca – ha detto la sindaca – sono stati fondamentali per sancire una nuova alleanza con tutti i cittadini, nella consapevolezza che si governa insieme mettendo al centro le persone e il territorio. Noi abbiamo voluto tessere una forte relazione con le persone. In questi mesi abbiamo incontrato tutti, dai singoli alle associazioni di categoria, ambulanti, commercianti, associazioni sociali e culturali. Ho sentito un enorme affetto da parte delle persone, e questo fa bene alla democrazia, perché noi siamo al loro servizio".

Le serate hanno visto la partecipazione dei residenti, e sono state un’occasione di conoscenza e di dialogo con la squadra di governo che dopo una breve presentazione, ha ascoltato le esigenze dei cittadini e risposto alle loro domande.

Viabilità, parcheggi e sicurezza sono i temi che sono stati maggiormente al centro dei quesiti posti dalla cittadinanza. Gli assessori hanno illustrato le loro competenze, le loro idee e i loro progetti.