"Tornelli per fermare i furbetti della tramvia"

Tornelli ‘anti portoghesi’ per salire sul tram. E’ la proposta della consigliera comunale di Scandicci Civica, Camilla Mugnaioni, che ha presentato una mozione in discussione nel prossimo consiglio comunale. "La tramvia – ha detto Mugnaioni - è un mezzo di collegamento utilizzato da tantissimi cittadini nel tratto Scandicci-Careggi-Aeroporto e presto sarà estesa a tutta l’area metropolitana. Al momento non risulta un controllo adeguato dei trasgressori che salgono a bordo del mezzo senza biglietto e c’è necessità di assicurare sicurezza e decoro ai cittadini utilizzatori del mezzo". Nell’atto, firmato anche dagli altri consiglieri della lista (Bellosi, Pacinotti, Meriggi, Grassi) si propone A proporre l’istituzione di tornelli all’ingresso della salita della tramvia in modo da bloccare l’ingresso alle persone sprovviste di biglietto.

Se il tornello funziona come deterrente per chi è senza biglietto, soprattutto nei passaggi obbligati come nelle metropolitane, per gli accessi open space come quelli della tramvia progettare un tornello potrebbe essere un po’ più complicato. L’esempio arriva da Istanbul, dove gli accessi alla linea tramviaria sono tutti regolati dai tornelli per impedire a chi è senza biglietto di salire. Vedremo come recepirà la maggioranza questa proposta. Se il dibattito in consiglio porterà a un accoglimento o a un no secco come accaduto anche per altri atti presentati dall’opposizione.