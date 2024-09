Torna ’Puliamo il mondo’. Record di adesioni alle iniziative della campagna di Legambiente

Torna ‘Puliamo il mondo’, la storica campagna di Legambiente che da 32 anni coinvolge volontarie e volontari di tutta Italia per ripulire strade e piazze, parchi urbani, ma anche sponde di fiumi, spiagge e laghi dai rifiuti abbandonati. Quest’anno le giornate clou della campagna saranno i giorni 20, 21, 22 settembre, con un fitto elenco di adesioni, con oltre 100 enti in tutta la Toscana, consultabili sul sito www.puliamoilmondo.it, in costante aggiornamento per tutto il 2024.

Tra gli eventi in programma per oggi: a Firenze dalle 15 alle 18 in via del Guarlone 24, al Parco del Mensola; a Reggello dalle 9.30 alle 12 avrà luogo una pulizia di piazza Aldo Moro con Istituto comprensivo M.Guerri.

Le iniziative continueranno anche sabato: a Pontassieve dalle 9.30 nel Fossato giardino della Docciola (P’Orto) sulle sponde del fiume Sieve e giardino del fossato, attività ludico didattica da parte di Legambiente Toscana e ristoro offerto dalla Sezione soci coop Val di Sieve.