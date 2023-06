Torna ’Le Piazze dei Libri’ La lettura diventa diffusa

Seconda edizione all’insegna della cultura diffusa, con presentazioni ed eventi in tutti e cinque i quartieri di Firenze. Dal 27 giugno al 2 luglio torna ’Le Piazze dei Libri’, un progetto di Confartigianato Imprese Firenze, finanziato dal Comune nell’ambito dell’Estate Fiorentina. L’anno scorso ’Le Piazze dei Libri’ arrivò alle 18mila presenze. Quest’anno l’edizione si svolgerà in 11 piazze cittadine, non solo nel centro storico ma anche in tutti i quartieri, raggiunti dai due van elettrici brandizzati: piazze iconiche e centrali come Repubblica, luoghi da scoprire come piazzetta Bongo o ancora i tanti spazi sociali nel verde come Il Boschetto o il Parco dell’Anconella.

Grande varietà di generi e di autori: il noir, in una Milano prossima al lockdown, di Gian Andrea Cerone (giovedì 29 giugno alle 21, piazza della Vittoria) oppure lo sport con Andrea Romano che, in piazza dell’Isolotto, racconta Batigol. Si toccano i temi dell’attualità: le ’chimere’ di Carlo Cottarelli (sabato 1° luglio alle 21, piazza Repubblica), l’Eritrea vista da Tommaso Giartosio (martedì 27 giugno alle 19, in Santa Maria Novella), il Matteotti “solo” di Riccardo Nencini (sabato 1° luglio via Cerretani) o l’immigrazioneintegrazione con Saverio Tommasi (sabato 1° luglio alle 21 in piazza Santa Maria Novella). Giampaolo Simi, con il suo ’Sarà assente l’autore’ riflette proprio sul mondo dei libri (venerdì 30 giugno alle 19, via Cerretani). Aderiscono le librerie: Feltrinelli, Libraccio, Alfani, Farollo e Falpalà, Florida, Gioberti, La Gioberti, Jane e Edward, Leggermente, Malaparte, Niccolini, Salvemini.

Le piazze interessate saranno: piazza Repubblica, piazza Santa Maria Novella, via Cerretani, piazzetta Bongo, piazza delle Cure, parco dell’Anconella, piazza Elia Dalla Costa, parco Villa Strozzi al Boschetto, piazza dell’Isolotto, piazza Dalmazia e piazza della Vittoria.