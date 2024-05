Torna il ’bazar del riciclo’

Weekend all’insegna della solidarietà con l’ormai tradizionale e atteso appuntamento del mercatino organizzato dall’associazione culturale "La Barazzina". Domani e domenica la centrale piazza Buondelmonti ospita dalle 9 alle 19 il grande bazar del riciclo e della solidarietà con la 34° edizione del mercatino il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza per sostenere i progetti dell’associazione. Gli attivi volontari della storica realtà imprunetina propongono giocattoli d’epoca e moderni per i più piccoli, libri di ogni genere, dai romanzi classici ai fumetti alle ultime novità, soprammobili e oggetti di modernariato, bigiotteria artigianale e vintage, vasellame e abbigliamento old style per gli amanti del retrò, stoffe e tessuti anche di pregio per gli appassionati di cucito e bricolage. Informazioni: [email protected]