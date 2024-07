Tiberio Bagni, debutto con le nozze. L’assessore mette al centro il lavoro

Il suo primo atto da assessore è stato di celebrare un matrimonio, quello di Chiara Cavataio e Ahmad Shouman che hanno celebrato le nozze nella sala consiliare di Barberino. Tiberio Bagni, classe 1990, con una lunga esperienza politica alle spalle, consigliere comunale dal 2009 al 2018, nel comune di Tavarnelle, è una delle tre new entry della giunta fresca di nomina, insieme alla vicesindaca Elena Borri e all’assessore Paolo Giuntini. All’assessore Bagni, che di professione fa il bancario, il sindaco ha assegnato le deleghe al Bilancio, ai Tributi e alle Società partecipate. "Concentrerò progettualità e interventi sulla difesa e la valorizzazione del lavoro in ogni sfera economica – spiega Bagni –, con un particolare sguardo rivolto alle necessità delle fasce più deboli della popolazione". Per il neo assessore è importante anche "favorire la creazione di nuove possibilità di investimento e opportunità di lavoro per la nostra comunità".

