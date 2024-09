’The Saviour’, una prima assoluta alla Limonaia

Prosegue con ‘The Saviour’ di Deirdre Kinahan il festival Intercity dedicato, quest’anno, a Dublino. Lo spettacolo, in prima assoluta in italiano, sarà in scena al Teatro della Limonaia domani, sabato e domenica dalle 20,30 e vedrà come protagonisti Giulia Weber e Olmo De Martino. Regia di Francesco Manetti. Il testo descrive inizialmente, nel mattino del suo 67esimo compleanno, Máire Sullivan, vedova con tre figli, mentre è a letto a fumare una sigaretta. Al piano di sotto c’è Martín, che il pubblico non vede, un conoscente con cui ha trascorso la notte. Altra presenza invisibile è Gesù, con il quale parla e si confida. La notte passata con Martín le fa tornare alla mente ricordi del passato, della sua infanzia e del suo matrimonio con Colm. Máire all’inizio è raggiante, ma l’atmosfera cambia quando suo figlio Mel va a trovarla per darle un regalo di compleanno, portando anche una notizia che altera l’umore della donna rivelando aspetti ostili e contraddittori del suo carattere e una fede religiosa fanatica e masochista. L’opera di Kinahan, che domani alle 20,15, prima dello spettacolo, incontrerà il pubblico, pone l’attenzione sulla delicata questione degli abusi emotivi e fisici subiti da giovani donne nelle istituzioni gestite dalla Chiesa in Irlanda nel corso dei decenni. Da un intenso dialogo viene fuori una domanda: quanto è colpevole una persona dei suoi atti di crudeltà, quando essa stessa ha subito a sua volta abusi, senza ricevere mai un gesto di amore?

S.N.