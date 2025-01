Teatro Pergola. Massini non era l’unico nome

Stefano Massini è il nuovo direttore artistico della Pergola. Ma il suo nome non era l’unico in ballo. E pare che non abbia messo tutti d’accordo. Secondo quanto ricostruito, la componente del Cda in quota ministero della Cultura, avrebbe infatti indicato un altro nome al posto di Massini, ossia quello di Edoardo Sylos Labini. Il direttore artistico del Teatro della Pergola viene nominato con votazione del consiglio di amministrazione su proposta della presidente del Teatro della Toscana (ovvero la sindaca Sara Funaro), dopo aver preso visione dei curriculum pervenuti. Secondo quanto filtra da Palazzo Vecchio, un confronto c’è stato sia nei giorni precedenti sia durante l’ultimo consiglio di amministrazione che si è svolto sabato prima dell’ufficializzazione di Massini.

Il consiglio è formato da una figura designata dal ministero della cultura (Antonia Ida Fontana); un rappresentante del Comune di Pontedera, ovvero il sindaco Matteo Franconi; la sindaca del Comune di Firenze; un rappresentante designato dalla Regione Toscana che è Elisa Giobbi Fragassi e un rappresentante della Città Metropolitana, al momento è vacante perché non è stato nominato. "Le mie idee sono sempre state molto nette, ma è capitato sentirmi dire da amministratori pubblici leghisti o di FdI: “non la penso come lei, ma io la ascolto“, aveva detto Massini a margine della nomina. Ma è probabile che la sua nomina continui a far discutere.