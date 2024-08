Stagione di caccia. Parte la consegna dei tesserini venatori

Stagione di caccia 2024-2025, anche a Sesto sono in distribuzione i tesserini venatori. I tagliandi possono essere ritirati all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, con entrata da Largo 5 Maggio, negli orari di apertura del servizio: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17,45 (con chiusura per tutto agosto nella giornata del sabato). Per il ritiro è però necessario avere con sé il porto d’armi in corso di validità, il tesserino giallo allegato al porto d’armi, la ricevuta del pagamento ATC e la ricevuta di riconsegna del precedente tesserino. Chi vorrà ritirare il tesserino nei prossimi giorni dovrà però tenere conto che venerdì 16, giornata dopo Ferragosto, tutti gli uffici del Comune di Sesto, Urp compreso, resteranno chiusi, quindi la prima data utile dopo la festività sarà quella del prossimo lunedì.