Spettacoli, dibattiti e comicità ‘Sussultò’, villa San Lorenzo in festa

Lo definiscono ’Il Barbero di TikTok’ grazie alla sua capacità di attrarre fan attraverso le sue pagine social. Edoardo Prati, riminese, classe 2004, è un giovane appassionato di studi classici: ha trovato online un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione. Dall’Antica Grecia a Roma fino ai grandi pensatori moderni, offre a chi lo segue online inediti spunti di riflessione collegando epoche diverse e svelando l’inaspettata attualità del pensiero antico. Ora arriva anche a Sesto Fiorentino: questa sera a Villa San Lorenzo alle 21 propone ’Aspettando cantami d’amore’, scritto da lui stesso con Manuela Mazzocchi ed Enrico Zaccheo che ne ha curato anche la regia. È un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore.

L’evento fa parte della prima edizione di Su-sultò 2024, rassegna partita da Sesto per poi approdare a Barberino Tavarnelle. E proprio a Tavarnelle il 4 settembre Prati replicherà portando il suo spettacolo in piazza Matteotti alle 21,15. Tornando a Sesto, domani sera ancora a Villa San Lorenzo sarà il turno di Mauro Berruto, ex ct della nazionale di pallavolo maschile medaglia di bronzo a Londra 2021, oltre a scrittore e narratore: in ’Emozioni olimpiche’ racconterà storie di sport, fonte di ispirazione, cultura, arte e bellezza da 2800 anni fa a oggi, sempre sotto la luce di Olimpia.