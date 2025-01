Sottoattraversamento di San Niccolò. Il caso in commissione urbanistica. Scintille con polemica tra Pd e Spc

Scintille tra Pd e Spc sul tema del recupero del sottoattraversamento del fiume Arno, tra la torre della Zecca e la torre San Niccolò. La questione è stata affrontata ieri in commissione urbanistica. Per il capogruppo dem Luca Milani e il consigliere Pd e presidente della commissione Renzo Pampaloni "il ripristino del tunnel è importante dal punto di vista architettonico e storico, ma non si deve pensare a una nuova concentrazione-attrazione turistica". "Al Pd ricordiamo che ci sarebbe un impegno su un regolamento che riguarda l’Arno", replica il capogruppo di Spc Dmitrij Palagi.