Sos lupi, boom di avvistamenti "Paura? No, ma serve prudenza"

di Manuela Plastina

Aumentano le segnalazioni della presenza di lupi, spesso in branco, alla Task force regionale: ne arrivano centinaia al giorno. Alcuni sono dal territorio di Bagno a Ripoli, in particolare dalle aree collinari attorno a Grassina e Antella, ma anche dalle zone di via del Remoluzzo, Fontesanta, Picille, Villamagna. Una delle ultime segnalazioni arrivate all’ufficio regionale, indicava un gruppo di lupi nel cuore del capoluogo, nella zona dell’istituto Gobetti Volta. "L’indicazione circostanziata di un cittadino – spiega l’esperto della Task Force Duccio Berzi – non è corredata da immagini che possano raccontarci meglio che cosa ha visto. Ma teniamo in conto ogni segnalazione che ci arriva, la inseriamo nel nostro database e, laddove risultano situazioni che sembrano gravi, monitoriamo e interveniamo interfacciandoci con i la polizia provinciale, i carabinieri forestali e le amministrazioni comunali". L’aumento dei lupi, garantisce Berzi, non è una novità:

"Sono anni ormai che sono in crescita e hanno un alto adattamento: alla saturazione delle zone montane, si spingono verso le collinari e i centri abitati, seguendo anche la selvaggina, loro alimento di base". Sono attirati anche dal cibo attorno alle case, residui organici non chiusi bene nei sacchetti o crocchette di cani e gatti lasciate fuori. Tra le tante segnalazioni, alcune sono errate: "Vengono scambiati per lupi i cani lupo cecoslovacchi. Siamo intervenuti poi nel Valdarno fiorentino per cani inselvatichiti". Bisogna aver paura? "No, ma fare attenzione sì - sottolinea l’esperto -. La casistica dice che gli attacchi agli umani sono infrequenti, ma esistono. Teniamo i nostri animali domestici non legati, ma in spazi ben recintati. In caso di incontro, non bisogna fuggire né avere un atteggiamento aggressivo. Se vediamo un animale in difficoltà, meglio non avvicinarsi: è un predatore".

Segnalazioni e immagini di avvistamenti di lupi vanno inviate alla task force regionale via mail a [email protected] o via Whatsapp al 366.6817138.