S’io fossi sindaco "Furti e incuria sulle colline"

Ma se i cittadini potessero fare il sindaco, quali sarebbero le loro priorità? Per capirlo, in vista delle elezioni comunali di giugno, abbiamo intrapreso un viaggio per Scandicci, in quelle aree che un tempo erano quartieri veri e propri con presidenti e consiglieri. Il primo viaggio è stato tra le colline dove tre sono le frazioni più importanti: San Martino alla Palma, San Michele e San Vincenzo a Torri.

Nel suo territorio Scandicci è più collinare che piana (dove però si concentrano in prevalenza industrie e zone antropizzate); in collina però c’è più da fare sia in termini di manutenzione, sia per la valorizzazione di queste zone anche a fini turistici. Ma su cosa è necessario intervenire? L’abbiamo chiesto ad alcuni residenti storici della zona. Il primo è Rinaldo Sardi. Lo chiamano ‘il sindaco di San Martino’ perché nel tempo si è fatto carico dei problemi della frazione. "Abbiamo avuto il nuovo asfalto nella strada che ci collega a Scandicci – ha detto – ma c’è ancora da fare. Intanto per il simbolo del nostro paese, ovvero la palma. Che si è seccata e non è stata rimessa. Qui vivono persone facoltose che sono disposte a pagare anche di tasca propria per la nuova pianta. Ma il comune non ci ha dato ascolto".

Non basta: "Il parcheggio pubblico è inutilizzato perché ci sono sempre furti sulle auto; di giorno e di notte troviamo vetri infranti. Abbiamo chiesto l’installazione di telecamere. Non se ne vedono". Sul tema della sicurezza anche San Michele a Torri è in difficoltà. Mesi addietro la frazione era stata presa di mira dai ladri che sono entrati in diversi appartamenti e case isolate. "Attualmente la pressione si è un po’ attenuata – ha detto Massimo Grassi, uno dei cittadini che più si era adoprato per venire a capo della questione - di cose concrete abbiamo fatto una mega chat di paese dove segnalare persone e auto sospette e furti in corso, ma come cittadini abbiamo deciso di chiedere ai carabinieri e in comune di creare una zona di controllo del vicinato". Arrivando in Val di Pesa, a San Vincenzo a Torri questi anni hanno portato sicuramente il bypass alla provinciale empolese, che ha tagliato il traffico e gli incidenti dall’abitato della frazione, e il cantiere per la nuova scuola Toti che sarà realizzata in piazza Vezzosi, unica scuola di metodo montessoriano dell’area fiorentina.

Mancano all’appello però alcuni interventi: la realizzazione delle case nell’ex coop Montagnana (il progetto è bloccato per problemi legati alla società realizzatrice) e il recupero del mulinaccio, struttura di rilevanza storica nel mezzo della campagna.

Fabrizio Morviducci