Sicurezza, ecco i rinforzi : "In arrivo sei nuovi agenti"

L’ultimo episodio risale a l’altro ieri, quando gli agenti della Polizia municipale hanno fermato in un parcheggio del centro un’auto. E dagli accertamenti è emerso che il conducente del mezzo, italiano, era sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita. E non era neanche la prima volta che veniva sanzionato per questo motivo. L’uomo è stato, quindi, denunciato per reiterazione nella guida senza patente mentre per il veicolo è previsto il sequestro propedeutico alla confisca.

Di questo e altro ne abbiamo parlato con il comandante della Municipale, Simone Orvai, che ha tracciato un bilancio dell’attività svolta dai suoi agenti dal 1 maggio a oggi con numeri in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: cinquanta veicoli sequestrati, 66 accertamenti di polizia giudiziaria, due fermi amministrativi, ben 50 cinquanta accertamenti per guida senza assicurazione del mezzo.

Oltre a 296 accertamenti di residenza e tre per evasione dell’Imu. Tutto questo in considerazione anche del numero di sinistri rilevati – si parla esclusivamente del lavoro della Polizia municipale – che si sono attestati a 58, anche questi in crescita se paragonati al 2023.

"Da qui, in accordo con l’amministrazione – spiega Orvai -, la decisione di prestare maggiore attenzione a determinati controlli". Tutto questo su un territorio che Orvai, alla guida del Comando dal febbraio scorso, ha definito "impegnativo e che ha tutte le caratteristiche di una piccola città". Un territorio riconducibile "a quello di Firenze, Prato e Pistoia e che richiede un impegno a 360 gradi".

Ancora tutto in stand-by, invece, per arrivare alla definizione del terzo turno, quello per le ore serali, nonostante negli ultimi mesi siano stati assunti sei ispettori (quattro entreranno in servizio a settembre) e un agente, "mentre altri ne arriveranno nelle prossime settimane. Ma siamo ancora distanti dalle quaranta unità che sono necessarie per istituire il terzo turno, anche perché non ci sono state ulteriori graduatorie a cui attingere oltre a quella del Comune di Sesto". Con la conseguenza che, a oggi, l’istituzione del terzo turno, richiesta soprattutto dai cittadini, è difficilmente realizzabile entro la fine dell’anno.