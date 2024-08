Sfida al cambiamento climatico . Gioco di ruolo nel parco del Mensola

Il cambiamento climatico sta affliggendo il nostro pianeta, ma se ciascuno di noi potesse sedersi al tavolo dove si prendono decisioni globali, come ci comporteremmo? Chi volesse mettersi alla prova, a Firenze c’è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Stasera dalle 20 alle 22 e domani dalle 18 alle 20, nel verde del parco urbano del Mensola, si tengono le simulazioni di ‘Climate Action Simulation’, l’ini*Summer Edition dà il suo contributo alla sensibilizzazione verso una maggiore responsabilità rispetto alle tematiche ambientali. Tutti possono partecipare, basta avere dai 16 anni in su, e non è necessaria nessuna competenza specifica. Ma in cosa consiste Climate Action Simulation? Condotto dal professore e ricercatore universitario Giovanni Bacaro, è un gioco di ruolo altamente interattivo che si svolge come un vertice di emergenza sul clima, organizzato dalle Nazioni Unite per stabilire un piano concreto per limitare il riscaldamento globale, riunendo al tavolo dei negoziati internazionali i rappresentanti dei governi, delle imprese e della società civile. In pratica i partecipanti a queste simulazioni vestiranno i panni di una delle diverse delegazioni del pianeta riunite alle Nazioni Unite per perseguire gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. E’ un formato di gioco divertente e istruttivo che permette di esplorare le soluzioni utili al cambiamento climatico e capire cosa sarebbe realmente necessario per affrontare questa sfida globale.

Basato su un vero simulatore climatico, consente ai partecipanti di valutare rapidamente gli impatti di diverse soluzioni, come sovvenzioni per l’approvvigionamento energetico, efficienza energetica o cambiamenti nell’uso del suolo.

Climate Action Simulation è l’iniziativa con la quale FirenzeGioca Summer Edition - che nel cartellone dell’Estate Fiorentina si tiene a ingresso gratuito negli spazi del centro culturale associativo Lumen in via del Guarlone 25 - dà il suo contributo alla sensibilizzazione verso una maggiore responsabilità rispetto alle tematiche ambientali. Una iniziativa in allineamento a "Firenze per il Clima" e con "Sustain.Ability", il gioco di parole che Lumen ha scelto come slogan. ProGioco Firenze, l’associazione che organizza la manifestazione, attraverso i suoi eventi infatti promuove, supporta e diffonde la ricerca nel campo della scienza del gioco. Ha al suo attivo tante attività seminariali proposte e realizzate in collaborazione di importanti partner, quali il Game Science Research Center e Federludo, la Federazione Italiana delle Associazioni Ludiche.

Il gioco sarà condotto da Giovanni Bacaro, che oltre a essere presidente di Federludo, che patrocina l’evento, è anche membro del Game Research Science Center, master di lunga data e giurato del premio del Gioco di Ruolo dell’Anno, il premio che Lucca Comics&Games assegna annualmente al migliore tra i giochi di ruolo pubblicati in Italia. È possibile prenotarsi alle simulazioni a questo il link: https://firenzegioca.it/progioco/2024/07/10/giovanni-bacaro/. FirenzeGioca Summer Edition è dedicata a Piero Santoni, maestro ingegnere del Buon Sollazzo. I visitatori potranno ristorarsi negli spazi accoglienti del Lumen e al contempo giocare e divertirsi oggi e domani dalle 18 alle 24, e domenica dalle 16 alle 22.

Maurizio Costanzo