Sentiero dei Mulini, avanti i lavori per il restyling. Nuovo percorso per attirare gli appassionati

Sono in corso a Pontassieve i lavori per la valorizzazione e la manutenzione del sentiero dei Mulini che si sviluppa lungo il sentiero Geo A e che collega l’abitato di Rufina e Montebonello con la frazione di Galiga, fino alla burraia Ninetta. L’intervento - cofinanziato da Publiacqua grazie alla partecipazione del Comune al bando ’I cammini dell’acqua’ – prevede interventi di manutenzione e messa in sicurezza del sentiero per renderlo fruibile ed inserirlo come tracciato che valorizza il turismo di prossimità sostenibile del nostro territorio. Il tratto interessato da Montebonello a Galiga ha una lunghezza complessiva di circa nove chilometri e si caratterizza per l’elevato valore naturalistico e culturale. La valle dell’Argomenna si distingue, infatti, oltre che per il torrente Argomenna, di grande valore naturalistico ed ambientale, anche per la presenza di manufatti storici legati all’acqua, ovvero sorgenti, briglie, ponti, mulini ed una burraia.

Tutti elementi che testimoniano il ruolo culturale, storico, naturalistico ed antropologico che l’acqua riveste nello sviluppo delle comunità.

Tra questi Il Mulino di Montalto, che mantiene ancora le caratteristiche originarie compresa la storica sala delle macine; il ponte e il mulino di Petroio e la Burraia Ninetta, l’antica burraia che prende il nome dall’antica proprietaria, la nobildonna Ninetta Caterina Vecchi, della famiglia dei Gondi, che nella zona possedeva un gran numero di poderi con relative vaste abitazioni ed annessi.

Al termine dell’intervento l’intera area avrà a disposizione un percorso rinnovato, di grande pregio storico e naturalistico, in grado di porsi come vero e proprio elemento d’attrazione per chi intende visitare e conoscere la Valdisieve.

Leonardo Bartoletti