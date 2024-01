Scuola, il progetto antibullismo

Si chiama "A ballo col bullo" il nuovo progetto che, a partire da domani, entra nelle classi della scuola media di Rignano. Lo scopo è sensibilizzare, prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra le nuove generazioni. Organizzato dal Comune con l’Associazione MAD, l’Istituto Comprensivo di Rignano-Incisa, Auser con Athena, Associazione Sport e Cultura, Teatro Excelsior, prevede di coinvolgere i ragazzi in orario scolastico ed extrascolastico in laboratori. Attraverso l’arte, il teatro, la musica, entreranno in una prospettiva basata sul rispetto della dignità della persona, quale valore principe che deve essere mantenuto nella vita vera come in quella virtuale. L’arte dunque diventa cultura di rispetto, tolleranza e solidarietà. All’inizio e alla fine del progetto, ai ragazzi sarà chiesto di compilare un questionario per valutare quanto il lavoro svolto abbia realmente raggiunto il suo obiettivo.