Scarperia scalda i motori per il GP. Come cambia la circolazione

Già da ieri c’era movimento sulle strade e nei paesi del Mugello. I primi appassionati di motociclismo sono arrivati, e se ne attendono, oggi e domani, in grande numero, per assistere al Gran Premio d’Italia, valevole per il campionato mondiale, che si correrà sulla pista del Mugello Circuit. Per evitare o rendere minimi disagi e problemi dovuti al grande afflusso di persone e mezzi, come ogni anno sono scattati una serie di divieti e di interventi straordinari. Nei pressi dell’autodromo di Scarperia si è chiusa al traffico e alla sosta via Buozzi, fino alle 20 di domenica, mentre, solo nel pomeriggio di domenica, è previsto un senso unico di marcia in viale Dante e in viale Matteotti, con direzione da nord a sud. E in viale Matteotti è vietata la sosta fino a lunedì alle 12. Poi ci sono i divieti, già in vigore all’interno dell’autodromo e che dureranno fino alle 15.30 di domenica, di introdurre e vendere per asporto qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro. E si ribadisce il divieto di introdurre e detenere "qualsiasi genere di bombolette spray contenenti principi urticanti e di artifici pirotecnici e/o materiale esplodente di qualsiasi genere ad eccezione dei fumogeni colorati".

Niente alcol in vendita nei comuni del basso Mugello, da Barberino a Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero fin da ieri sera. E fino alle 3 di domani due giugno resta vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione ed anche la vendita di bevande in contenitori di vetro. C’è una limitazione anche per le consumazioni sul posto: non possono infatti essere somministrati alcolici o bevande alcoliche, che superino la gradazione di 21 gradi. Anche senza alcol ci sarà comunque parecchio movimento, soprattutto a Scarperia. Qui, nel centro storico, il Centro commerciale naturale "Corte dei Vicari", insieme a Confesercenti e Comune, ha organizzato due serate piene di musica e spettacoli. Ieri sera tanta musica dal vivo, mentre oggi, a iniziare dalle 15.30 esibizioni delle scuole di ballo e danza, Dj set, con vari Dj in consolle.

Paolo Guidotti