Santo patrono. Musica, cibo e mercatini

La città si veste a festa con eventi, appuntamenti, musica, cibo e mercato, per un fine settimana atteso un anno. L’occasione è quella della celebrazione di San Michele Arcangelo, patrono della città. I festeggiamenti sono iniziati ieri con la celebazione della Santa Messa del Patrono. Poi musica, street food e molto altro ancora, grazie all’impegno della Proloco di Pontassieve, in collaborazione con le associazioni locali ed il Comune di Pontassieve. Oggi, domenica 29, il centro storico del capoluogo sarà animato dalla Fiera di San Michele, dalle 8 alle 20. Alle 17:00 è prevista l’inaugurazione della mostra "1994-2024 Appunti di un viaggio" dell’artista Filippo Rossi, all’interno dei locali del Museo GEO, con la presentazione di Monsignor Timothy Verdon, Direttore del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze.

A seguire, alle 18, nei locali delle Muratine, si terrà l’inaugurazione della mostra "Caravaggio: Emozioni e Segreti", una collezione di falsi d’autore curata dall’Associazione Colori Del Levante Fiorentino. La conclusione delle celebrazioni avverrà con uno degli appuntamenti più attesi: i tradizionali Fuochi di San Michele. Lo spettacolo pirotecnico a tempo di musica - reso possibile grazie al contributo della Bcc di Pontassieve - inizierà alle 22 e avrà come scenario la Torre dell’Orologio ed il Campanile della Chiesa di San Michele. Un evento che, ogni anno, richiama migliaia di persone, provenienti non solo dalla Valdisieve ma da tutto il territorio fiorentino. Uno show davvero particolare, a causa dello scenario nel quale si svolge, in pieno centro storico e con la cornice di elementi come la storica torre e la Chiesa centrale di Pontassieve.