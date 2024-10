San Godenzo: tris di sorrisi. Reggello frena, Novoli show

Le squadre del giorno in Prima categoria sono il San Godenzo nel girone D e il Barberino Tavarnelle nel gruppo E. Un grande San Godenzo vince 3-0 il derby contro la Gallianese, davanti a un numeroso pubblico. Il San Godenzo chiude già sul 2-0 il primo tempo. Primo gol al 10’ di Zeni in splendido tuffo di testa, che chiude un’azione partita da Vallaj per Camarà che serve il compagno. Raddoppio al 32’ di Camarà con un preciso tiro di destro a seguito di manovra di Vallaj e Sequi. Chiude sul 3-0, a dieci dalla fine, Sequi con una conclusione all’angolo basso a coronamento di un eccellente partita della mezzala biancoverde. La Gallianese ha cercato di reagire nella ripresa senza trovare sbocchi pericolosi, bloccati dalla retroguardia dei locali.

Vola il Barberino Tavarnelle trascinato da uno scatenato Morina, migliore in campo, che al 42’ realizza un eurogol con una fantastica rovesciata e al 50’ serve un assist al bomber Ghelli che non perdona. Felicità per mister Temperini, con la squadra nel gruppo di testa. Il Barberino Tavarnelle è sceso in campo con due punte, Ghelli e Morina, e Cubillos alle spalle, Ruffo e Calosi a dettare i tempi sulla linea mediana; a testimonianza di una linea avanzata da far paura a tutti. Lo Sporting Arno ha attaccato nel finale con generosità, ma senza trovare il guizzo.

Girone D: Albacarraia-Casale Fattoria 2-2, con giocatore determinante Frullanti degli ospiti che realizza la doppietta della parità. Aglianese-Csl Prato sospesa per infortunio all’arbitro. Atl. Spedalino-Novoli 0-1, grande momento del Novoli che centra la seconda vittoria consecutiva con uno straordinario Bini. Folgor Calenzano-Settimello 0-1: colpo grosso degli ospiti che si confermano squadra da primato. Prato Nord-Jolo 3-3 partita dalle mille emozioni con un giusto pareggio, giocatori di spicco Miele per il Prato Nord e Cantini per lo Jolo. Quarrata-Sagginale 3-1 per i locali a segno Pannilunghi, Paolini e Doumbia, per i mugellani Dreoni, Virtus Rifredi-Maliseti 0-0.

Girone E: Audace Galluzzo-Dinamo Florentia 1-1. Castelnuovese-Porta Romana 2-1, non basta ai fiorentini il gol del bomber Tumminaro, locali più determinati realizzano con Lanzi e Di Mella. Gambassi-Vaggio 2-0 con reti di Oliva e Salucci. Reggello-Ambra 0-0, bloccata la capolista. Levane-Chianti Nord 0-1, la rete di Lanotte rischiara l’orizzonte dei chiantigiani al termine di una bella prestazione. San Clemente-Audace Legnaia 0-2, colpo grosso del Legnaia che vince di autorità in trasferta grazie alle realizzazioni di De Carlo e Silvestri che fanno tornare a sorridere lo storico club. Sancascianese-Incisa 1-0, locali avanti tutta con piena affermazione per merito del gol di Frutti.

Francesco Querusti