San Godenzo forza sette. E Pecchioli salva la vittoria

San Godenzo profeta in patria, centrando il settimo successo consecutivo casalingo in campionato. La partita di ieri è stata emozionante e rocambolesca con gli ospiti dello Spedalino che vanno in vantaggio al 25’. Il San Godenzo pareggia al 42’ con Camarà al termine di un’azione iniziata da Clementi. Nella ripresa i biancoverdi locali pressano e da un passaggio filtrante del neoentrato Luca Calabrese arriva il raddoppio di Clementi per il 2-1. Ma non finisce qui: nel recupero il San Godenzo subisce un rigore, ma il portiere Pecchioli si supera e para. Bella e calorosa cornice di pubblico.

Nel derby del Mugello, giocato a Galliano, il Sagginale va in vantaggio sul 2-0, ma viene ripreso nel finale da una Gallianese mai doma. Prima frazione tutta di marca Sagginale che va in vantaggio al 15’ con Susini. Sempre nel primo tempo il Sagginale preme e crea occasioni. Nella ripresa sale di tono la Gallianese che prende in mano il gioco e preme costantemente, ma al 73’ colpo di scena con Casini Benvenuti che si procura un rigore che viene trasformato da Dreoni. Dal 75’ rabbiosa reazione della Gallianese: all’80’ accorcia le distanze con Del Mazza a seguito di mischia in area e al 90’ pareggia su bella azione di Mattoni che crossa al centro e Simiele al volo insacca. Gli altri risultati del girone D: pareggio 2-2 fra Jolo e Novoli con doppietta di Lorenzetti per i fiorentini; parità per 1-1 fra Albacarraia e Calenzano con Mbengue e Aldrovandi a segno. Il Settimello prevale 2-0 il Coiano Santa Lucia. Amici Miei Agliana battono il Quarrata 2-0. Il Prato Nord supera 3-1 il Rifredi.

Nel girone E Reggello rullo compressore. Non si ferma la capolista che vince 2-0 sul difficile campo del Galluzzo. Primo tempo molto equilibrato, il Galluzzo cade nella ripresa su due palle gol con reti decisive di Violi e Vestri, fra i migliori in campo insieme al compagno e portiere Poggi che è stato autore di alcuni ottimi interventi. Poca incisività per il Galluzzo al termine di una gara combattuta e tattica. Incisa trova il passo giusto e vince 5-1 a Legnaia con gol di Espinosa, doppietta Massa, Tortoriello e Cassigoli. Il Barberino Tavarnelle vince contro il Vaggio Piandiscò con un netto 3-0 e reti di Bellosi, Cubillos e Ruffo, dimostrando grande forza di squadra e progetti ambiziosi. La Sancascianese pareggia 2-2 a Levane al termine di una bella sfida. Beffato all’ultimo minuto il Chianti Nord che perde 2-1 in casa contro l’Ambra. Il Porta Romana espugna per 3-0 il campo della Dinamo Florentia con reti di Bettazzi, Vastola e Lomys. Bene il San Clemente, con le realizzazioni di Moracci e Bugli prevale 2-1 sullo Sporting Arno.

Francesco Querusti