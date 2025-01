San Donato, domenica bestiale. Al Ghiviborgo basta un gol

San Donato Tavarnelle 0 Ghiviborgo 1

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3) Leoni; Pecchia (57’ Manfredi), Croce, Cellai, Bruni (58’ Maffei); Dema (77’ Calonaci), Falconi (83’ Seghi), Purro; Senesi, Gubellini, Doratiotto (68’ Menga) all. Bonuccelli.

GHIVIBORGO (4-3-3) Gambassi; Lopez, Bura, Conti, Giannini; Barbera, Campani, Vari (75’ Noccioli); Fisher, Nottoli (72’ Signorini), Gori (45’ Bifini) all. Bellazzini.

Arbitro: Monti di Como

Marcatori: 42’ Gori

Note: espulsi 89’ Purro; ammoniti Pecchia, Campani, Bonuccelli (all.), Dema, Doriatotto, Signorini

TAVARNELLE - Troppo poco San Donato Tavarnelle quello visto ieri al Pianigiani per un Ghiviborgo al quale è bastato un gol per vincere la partita. È stato un San Donato Tavarnelle fin troppo evanescente, specialmente nella ripresa quando si è ricordato solo negli ultimi 10 minuti di essere sotto di un gol. E pensare che al 1’ si era fatto subito sotto il San Donato Tavarnelle. Gubellini raccoglie palla, subentra Doriatotto che scivola al momento del tiro. Poi è stato Ghiviborgo con uno scatenato Vari che colleziona almeno tre buone azioni. Al 27’ la gara viene sospesa per 5’ a causa di un malore del primo assistente Diletta Cucciniello di Arezzo. La pressione del Ghiviborgo si concretizza al 42’ quando Gori insacca di testa sul secondo palo un cross dalla destra di Campani. Il secondo tempo inizia con 20 minuti di ritardo per il cambio dell’assistente con due dirigenti (un per società) con l’unico compito di segnalare quando andava fuori la palla. In campo ci sono solo i lucchesi, i chiantigiani sono confusi, schiacciati nella loro tre quarti non riescono a reagire. All’82’ si svegliano i chiantigiani: Purro entra in area e calcia. Alto. All’86’ tiro a giro di Menga, la palla finisce sul palo. All’89’ Purro viene espulso per un fallo di reazione su Signorini. Al 90’ il San Donato Tavarnelle reclama un fallo di mani in area, ma l’arbitro concede il fallo al Ghiviborgo.

Andrea Settefonti