Salute del suolo. Iniziativa congiunta. Comune, ateneo e Cnr

Grande soddisfazione per il Comune di Sesto risultato tra i 20 progetti pilota finanziati dall’Unione Europea nell’ambito di HuMUS - Healthy Municipal Soil, iniziativa coordinata da Anci Toscana con la partecipazione di 17 soggetti di 9 paesi, per proteggere e ripristinare la salute del suolo attraverso una gestione sostenibile grazie all’erogazione di un massimo di 30mila euro. L’amministrazione sestese, con l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi, insieme alla Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali e l’Istituto per la Bioeconomia del Cnr, ha presentato una proposta ]denominata "Healthy Soil in Sesto". Obiettivi del progetto, da realizzare entro giugno 2025, la realizzazione di campagne ed eventi sul tema, il monitoraggio del suolo in collaborazione con agricoltori locali, la creazione di una indagine sull’importanza della salute del suolo rivolta a cittadini e studenti e la realizzazione di un Biodistretto locale.