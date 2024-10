Running a staffetta per Telethon. Oltre 600 podisti si danno battaglia a favore della lotta alle malattie rare

Si corre oggi l’11ª edizione della Gara di Running Staffetta 8x20’ per la prima volta in assoluto anche a Firenze (appuntamento ore 10 allo stadio Ridolfi), con 79 squadre e 632 persone iscritte.

Si tratta di un evento di solidarietà che BNP Paribas in Italia organizza, con successo, da oltre dieci anni e che permette di sostenere la raccolta in favore della Fondazione Telethon per la cura delle malattie genetiche rare. Con le iscrizioni alle staffette 8x20’ (su Milano, Roma e Firenze) sono stati già raccolti oltre 30mila euro. Gli importi vengono donati integralmente a Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare. In undici edizioni di staffette, organizzate finora in Italia, la Banca ha raccolto circa 600mila euro. La staffetta, che dura 2h 40’, coinvolge su Milano, Roma e Firenze, più di 2.400 atleti su oltre 300 squadre. Tra i partecipanti, colleghi di BNP Paribas in Italia, tra cui Findomestic, che ha la sua sede storica a Firenze.