Rufina pari amaro. Poker Pontassieve

Nel campionato di Eccellenza è stata una domenica caratterizzata da alcuni risultati a sorpresa nei gironi A e B. Questi i risultati.

Girone A

Lanciotto Campi-Zenith Prato 1-2. I campigiani rimediano una sconfitta immeritata. Dopo il gol di Amerighi, Koassi per i pratesi riapre e chiude la gara. Espulso il portiere Brunelli.

Girone B

Lastrigiana-Siena 1-1. Il "Davide" Lastrigiana frena l’avanzata di Golia costringendo il Siena alla spartizione dei punti. Al gol di Del Pela ha risposto il senese Lollo.

Scandicci-Signa 1-3. E’ un Signa che cresce a vista d’occhio. La squadra va in gol in scioltezza con Cellai (salito a quota 10), Lorenzo e Pietro Tempesti. La vittoria al "Bartolozzi" fa salire il Signa al 2° posto in classifica. Allo Scandicci non basta il bomber Niccolò Del Pela.

Rondinella-Colligiana 1-1. Rondinella sfortunata. Dopo il gol di Donati Antongiovanni aveva rimesso la gara in parità. Poi, quel rigore di Mazzolli finito sul palo nega la vittoria ai biancorossi di Francini. Peccato….. Espulso Cianciolo.

Asta-Audax Rufina 2-2. Sul doppio vantaggio anche per un rigore generoso la Rufina è costretta al pari con l’Asta per i due gol di Dieme. Per la Rufina, Di Vico e Somigli. Espulso Gabriele Mazza.

Firenze Ovest-Nuova Foiano 0-2. Un’Ovest sempre con più polveri bagnate e mai in partita, ha dovuto inchinarsi ai gol degli aretini Biagi e di Bennati .

Pontassieve-Baldaccio Bruni 4-0. Il poker di Corsi, Bianchi, Dari e Lapo Giannelli consente di buttare giù dal Ponte la Baldaccio. E’ festa grande per questo Pontassieve tornato a rivedere la luce.

Sinalunghese-Val. Mazzola 0-1. Un autogol di Celestini spiana la strada al Mazzola.

Terranuova Traiana-Castiglionese 0-0. Il derby aretino finisce senza gol. Ha riposto la Fortis.

Giovanni Puleri