Rubinetti a secco nel borgo di Querceto. Virale il video ironico

"Le terme sono chiuse ma la sorgente naturale gentilmente offerta da Publiacqua è ancora aperta!" La buttano sull’ironia i residenti del borgo di Querceto per segnalare l’ennesima perdita d’acqua verificatasi in zona, con una copiosa fuoriuscita di acqua da un muro, ben visibile, tra l’altro, nella giornata di Ferragosto. La ‘sorgente’ in questione è stata immortalata da un abitante in un video che immortala la situazione promettendo anche altri passatempi come parapendio e arrampicate per intrattenere i turisti in futuro. Sul posto sono già intervenuti i tecnici di Publiacqua ma l’ennesimo guasto sulla rete ha ancora una volta esasperato chi abita a Querceto e che da molti anni è costretto a convivere con rubinetti all’asciutto per guasti che si verificano in zona. Era accaduto anche lo scorso mese e ai primi di agosto il quartiere era rimasto a lungo senz’acqua per il brusco abbassamento del livello del serbatoio di Colonnata che rifornisce anche la zona, dovuto ad un guasto che si era verificato, fra l’altro, in un’area piuttosto distante, nel Sud Ferrovia.