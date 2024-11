Rete del gas, Colonnata cambia look. Lavori e deviazioni fino a Primavera

Al via, fra pochi giorni, i lavori per la sostituzione della rete di distribuzione del metano na Colonnata. L’inizio delle opere in ponte è infatti fissato per lunedì 18 novembre mentre per la conclusione occorrerà attendere la prossima primavera. L’intervento, a cura di Centria Srl che gestisce il servizio nel Comune, riguarderà sia le tubazioni stradali che le condotte di allacciamento alle utenze, con l’obiettivo dichiarato di mantenere in efficienza l’infrastruttura e garantirne la sicurezza. In particolare, nella zona di Colonnata è prevista la posa di circa 800 metri di tubazione in polietilene ad alta densità del diametro nominale di 200 mm e di 125 mm. Il progetto prevede anche il rifacimento delle condotte interrate attualmente a servizio delle utenze che si affacciano lungo i tratti di viabilità interessati dall’intervento: via Ugo Bassi, nel tratto compreso tra via Leonardo Fibonacci e via Carlo Cattaneo, e nel tratto tra via Carlo Cattaneo e via Gasparo Bencini; via Giuseppe Romei, nel tratto tra via Carlo Cattaneo e piazza Paolo Lorenzini; via Guglielmo Pepe, nel tratto tra via Giuseppe Romei e via Nino Bixio; via Carlo Cattaneo, nel tratto compreso tra via Giuseppe Romei e Via Nino Bixio e via Nino Bixio, nella parte tra Via Carlo Cattaneo e Via delle Porcellane. I lavori, impattanti, saranno comunque svolti in più fasi, limitando le occupazioni stradali ai tratti di volta in volta interessati al fine di minimizzare i disagi.

L’intervento potrà prevedere l’interruzione del servizio di distribuzione del gas solo in alcuni casi e per brevi periodi, che verranno comunque concordati con gli utenti. Alla fine Centria effettuerà il rifacimento completo della pavimentazione stradale e della relativa segnaletica orizzontale. Lavori, questi, che saranno però eseguiti dopo l’ultimazione completa delle opere e trascorso un congruo periodo di assestamento dei ripristini.