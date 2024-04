Il sistema elettrico di Figline e Incisa si rinnova con gli investimenti di E-Distribuzione e i fondi Pnrr. I tecnici dell’azienda elettrica hanno infatti avviato un importante restyling del sistema elettrico nell’area compresa tra Costerella, San Vito, Loppiano, Fornacina e dintorni: i lavori consistono nella realizzazione di una nuova dorsale elettrica di oltre un chilometro, in cavo completamente interrato e senza impatto ambientale. Le operazioni di posa del cavo e di successiva connessione alla rete della nuova direttrice elettrica coinvolgeranno diverse cabine, collegate tra loro, cosicché una volta che la linea entrerà in funzione sarà possibile avere una richiusura in anello, ovvero un sistema che tramite le cabine congiunge trasversalmente più linee e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare elettricità dalle linee elettriche di riserva. "I lavori – commenta il sindaco Giulia Mugnai – sono un importante investimento per il nostro territorio e sono stati effettuati senza arrecare quasi alcun disagio ai residenti. Un risultato importante, che si va a sommare a ulteriori investimenti Pnrr a Figline e Incisa che anche il Comune, attraverso la partecipazione a più bandi, sta portando avanti e che, per esempio, ci hanno portato alla realizzazione della nuova scuola Da Vinci, ai lavori in corso alle ex scuole Lambruschini, all’efficientamento energetico di alcuni immobili comunali, come la scuola di via Piave e il teatro Garibaldi, e a innovare i servizi digitali comunali".