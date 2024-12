Pubblicata la graduatoria per gli incentivi

FIGLINE E INCISA

Sul sito internet del Comune

di Figline e Incisa è pubblicata la graduatoria definitiva degli idonei per l’accesso al cosiddetto "Pacchetto Scuola", l’incentivo (dedicato ai residenti in Toscana iscritti

ad una scuola secondaria di primo e secondo grado oppure ad un percorso di Istruzione

e Formazione Professionale) finalizzato ad aiutare le famiglie con Isee non superiore

a 15.748,78 euro a sostenere

le spese necessarie per

la frequenza scolastica dei figli con l’acquisto di libri

e materiale didattico ma non solo. In totale sono 266

i richiedenti ammessi

al contributo e 20, invece,

gli esclusi per diversi motivi puntualmente segnalati: fra l’altro una dichiarazione Isee con omissioni, difformità o un limite di reddito superiore a quello indicato dal bando.

Per motivi di privacy, gli elenchi non riportano il nome del beneficiario ma il numero di protocollo assegnato in sede

di trasmissione della domanda online e ricevuto tramite mail.

Le risorse assegnate agli idonei (importi compresi tra

i 130 e i 300 euro) saranno erogate entro i primi mesi

del 2025 secondo le modalità indicate dal richiedente in sede di domanda (mediante bonifico bancario, quindi, oppure tramite riscossione presso

la Tesoreria comunale).

I beneficiari sono tenuti a conservare le ricevute e gli scontrini delle spese effettuate, pena la decadenza dell’incentivo. Per chiarimenti

e necessità (incluso l’eventuale smarrimento del numero

di protocollo della domanda)

è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune ai seguenti contatti: 055.9125239, [email protected] .