’Preziosa Young’ visitabile negli spazi de La Polveriera

La mostra ’Preziosa Young 2023’ inizia il suo tour a Firenze dove sarà visitabile, fino al 1° maggio, negli spazi de La Polveriera nell’ambito di Mida, Mostra Internazionale dell’Artigianato a Firenze. In una rosa di candidati come sempre molto numerosi, la giuria ha scelto i lavori realizzati da tre artisti: Hasan Kurd (in foto), Xinyi Chen, Maria Camera-Smith. I tre provengono da paesi, culture e esperienze diverse: un palestinese, una cinese trasferita a Londra, una artista statunitense. Tre voci, tre narrazioni che contribuiscono al vivace e policromo racconto di ’Preziosa Young’ e ne confermano il carattere internazionale e interculturale. A conferma dell’intuito e della attenzione nel lavoro di scouting degli organizzatori, ’Preziosa Young’ si è dimostrato un bellissimo trampolino di lancio per una carriera di successo per la maggior parte degli artisti selezionati nelle passate edizioni, che hanno ottenuto negli anni ulteriori riconoscimenti, premi e presenze in molte prestigiose gallerie internazionali.