Prevenzione sfratti. Contributo affitti alle famiglie in difficoltà

Sono 295 le famiglie di Sesto Fiorentino che potranno ricevere all’inizio del prossimo anno il contributo affitti, un rimborso economico che serve per aiutare i nuclei familiari in difficoltà a pagare regolarmente il canone mensile della casa in cui vivono senza rischiare la morosità e quindi di ritrovarsi, se ciò dovesse durare a lungo, sotto sfratto. In tutto sono arrivate negli uffici comunali 375 domande. Ottanta sono state quelle respinte per mancanza di requisiti rispetto al bando o documentazione non sufficiente. Rispetto al 2023, c’è stata una flessione del 4,3% delle richieste. Nel 2022 invece furono 315, quindi con un incremento in due anni del 19%.

"Anche quest’anno i numeri confermano l’importanza di questo provvedimento, per il quale l’amministrazione comunale ha stanziato ben 450 mila euro - sottolinea l’assessore alla casa Massimo Labanca (nella foto) -. Si registra purtroppo un disagio abitativo crescente che trova argine nelle politiche sociali che portiamo avanti nonostante i tagli imposti dal Governo centrale: anche per il 2024 ha azzerato in maniera scellerata il fondo nazionale affitti destinato ai Comuni. Abbiamo provveduto di tasca nostra per sostenere le famiglie".

Dal 2 al 31 gennaio prossimi gli ammessi a beneficiare del contributo dovranno inviare on line al servizio politiche per la casa le ricevute di pagamento del canone di locazione 2024; il contributo sarà erogato entro il mese di febbraio.